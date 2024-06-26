"Ребров поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча.

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Честно говоря, атмосфера в команде была одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр скорбели вместе, поэтому это настоящая семья. Очень жаль. Почти месяц прошел, и время пролетело за одно мгновение. Есть эмоции и ощущение недоказанности.

Тренерский штаб говорил об этом (что Словакия и Румыния могут играть на ничью – прим.). Мы понимали, что они не будут делать что-то свое, потому что для них ничья – идеальный счет", – цитирует Трубина tribuna.

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