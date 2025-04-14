В 29-м туре чемпионата Португалии Бенфика на своем поле встречалась с Арокой (1:1). Счет и видеообзор матча – на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 29-й тур

Бенфика – Арока – 2:2

Голы: Кекчу, 60, Павлидис, 79 – Ялчин, 72 (пен.), Веверсон, 90+5

Лиссабонцы повели в счете лишь после часа игры, однако не смогли удержать преимущество – гости сравняли с пенальти. Вскоре Бенфика снова вышла вперед, однако в компенсированное время Трубин пропустил – этот мяч и установил окончательный счет в матче 2:2.

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Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел весь матч. Вратарь сборной Украины отразил три удара, выиграл единоборство в воздухе, перехватил подачу и продемонстрировал точность в передачах (78%, 14 из 18). Порталы WhoScored і SofaScore оценили его игру на 6,5 и 6,9 соответственно – это девятый и восьмой результат в команде.

Стоит добавить, что сейчас Бенфика и Спортинг имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице чемпионата Португалии – по 69. Команда соперников украинца опережает благодаря лучшей разнице мячей.

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