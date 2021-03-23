"Вызов в сборную – это мечта каждого из детства. Тем более, это – национальная сборная. Защищать честь своей страны – какие тут еще могут быть слова и эмоции, кроме положительных? Сейчас нужно показывать себя на тренировках. Приглашение увидел в интернете, на странице УАФ, когда появилась новость о расширенном списке.

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Что больше всего поразило в лагере "сине-желтых"? Во-первых – жесткая дисциплина. Все серьезно готовятся. Вместе с тем – дружественная атмосфера, все улыбаются, каждый как-то "подкалывает". В этом плане все просто прекрасно, все хорошо. Стараюсь влиться в коллектив, адаптироваться. Первый раз всем трудно. Но потихоньку буду привыкать к партнерам по команде, и все будет хорошо.

Когда увиделись в раздевалке с Шевченко – он поздравил меня с первым вызовом. Однако, разговора тет-а-тет еще не было.

Самое страшное для меня – это традиция для новичков исполнять песню. Пока еще не пел и даже об этом не думал. Лучше бы этого избежать, но если придется – никуда не денусь", – сказал Трубин в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

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