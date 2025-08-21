Трубин признан Sofascore лучшим игроком матча Фенербахче – Бенфика
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин получил самую высокую оценку среди всех участников матча Фенербахче – Бенфика (0:0).
Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Фенербахче – Бенфика, информирует Sofascore. Украинский вратарь получил самую высокую оценку от статистического портала (7,8). В стамбульской встрече Трубин совершил 6 сейвов, 4 из которых пришлись после ударов из пределов штрафной площади. Также он дважды успешно сыграл на выходе при перехвате навесов.
Бенфика в меньшинстве удержала ничью с Фенербахче – Трубин привез гол, но завершил без пропущенных в пятой игре подряд
Анатолий коснулся мяча 38 раз: он сделал 25 передач, 14 из которых стали точными (56%). Из 18 длинных передач точными были 7.
После матча главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью признал, что Бенфика находилась в глухой обороне и играла на ничью.