"Работали в режиме двухразовых тренировок и провели три товарищеские встречи, в которых смогли наладить и вспомнить игровые взаимосвязи. Считаю, что первый сбор прошел отлично. Сейчас есть несколько дней на отдых, а потом с новыми силами будем готовиться к официальным матчам.

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Проведу время с семьей, буду со своими родными и близкими – это лучший отдых после долгой разлуки. При таких условиях отдыхаешь прежде всего психологически, отстранившись от внешних факторов. Два дня раз достаточно, чтобы восстановить физическую форму и побыть с любимыми людьми", – поделился Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер запланировал два сбора в Турции. Первый прошел с 17 по 26 января, после чего команда ненадолго вернулась в Украину. Второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля – также в Белеке.

К слову, "горняки" идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от Динамо на один балл. В плей-офф Лиги Европы команда Луиша Каштру пробилась благодаря третьей строчке в группе Лиги чемпионов. Соперником Шахтера в 1/16 финала станет Маккаби из Тель-Авива.

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