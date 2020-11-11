Вратарь Шахтера Анатолий Трубин думает не только о футболе, и его можно понять.

Марина Галаган, которая забрала сердце Анатолия Трубина, праздновала свой день рождения. К поздравлениям, конечно, присоединился и ее звездный любимый.

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"Родная моя, поздравляю тебя с днем рождения. Люблю тебя", – написал 19-летний голкипер донецкого клуба в Instagram, прикрепив совместное фото.

Напомним, Анатолий ярко зарекомендовал себя прекрасной игрой в матче Лиги чемпионов Шахтер – Интер (0:0). Из-за болезни Андрея Пятова именно Трубин исполнял обязанности главного голкипера "горняков".

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