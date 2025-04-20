“Мы хотели удивить соперника, могли забить в начале встречи. Затем могли забить после двух очень опасных стандартов. Бенфика же забила гол в ситуации, когда мы хорошо прессинговали. И все же их гол можно назвать заслуженным.

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Мы сделали более чем достаточно, чтобы забить. После перерыва, когда счет уже был 0:1, мы пытались идти вперед, у нас были другие возможности, чтобы забить.

Победа Бенфики не подлежит сомнению: она является справедливой, ведь они смогли забить, а мы – нет. Но мы нанесли вдвое больше ударов. Трубин продемонстрировал монструозное выступление", – цитирует Фрейре Mais Futebol.

К слову, на данный момент Бенфика, как и Спортинг, имеет 72 балла, но уступает "львам" по дополнительным показателям, поэтому находится на втором месте.

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