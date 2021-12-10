Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) сформировала символическую сборную года из молодых игроков (до 20). Вратарем в этой команде был поставлен Анатолий Трубин, который был основным голкипером Шахтера и дебютировал в сборной Украины.

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Символическая сборная года U-20

Голкипер: Анатолий Трубин (Украина, Шахтер)

Защитники: Бенуа Бадиашиль (Франция, Монако), Эрик Гарсия (Испания, Барселона), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д), Педри (Испания, Барселона), Эдуардо Камавинга (Франция, Реал), Букайо Сака (Англия, Арсенал)

Форварды: Родриго (Бразилия, Реал), Мейсон Гринвуд (Англия, МЮ), Джамал Мусиала (Германия, Бавария).