Вратарь Шахтера Анатолий Трубин привлек внимание Тоттенхэма, сообщает Express.

Тоттенхэм сделал Аталанте предложение по поводу аренды Малиновского, – Corriere della Sera

36-летний французский голкипер "шпор" Уго Льорис стал все ошибаться, поэтому в клубе хотят сделать ставку на более молодых исполнителей.

Лондонцы давно наблюдают за украинцем, а последние два сезона в еврокубках позволили Анатолию зарекомендовать себя как можно лучше. Контракт Трубина с дончанами действует до лета 2024 года – в Тоттенхеме считают, что этот фактор может помочь им в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась как можно дешевле.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч (еще в 5 встречах отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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