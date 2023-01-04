Трубин попал в сферу интересов Тоттенхэма – "шпоры" планируют существенно сэкономить на трансфере кипера Шахтера
Лондонцы планируют подписать еще одного игрока сборной Украины.
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин привлек внимание Тоттенхэма, сообщает Express.
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36-летний французский голкипер "шпор" Уго Льорис стал все ошибаться, поэтому в клубе хотят сделать ставку на более молодых исполнителей.
Лондонцы давно наблюдают за украинцем, а последние два сезона в еврокубках позволили Анатолию зарекомендовать себя как можно лучше. Контракт Трубина с дончанами действует до лета 2024 года – в Тоттенхеме считают, что этот фактор может помочь им в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась как можно дешевле.
Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч (еще в 5 встречах отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.
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