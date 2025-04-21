Трубин попал в сборную тура чемпионата Португалии – 6 сейвов украинца сохранили надежды "орлов" на чемпионство
Португальская лига объявила состав сборной 30-го тура чемпионата.
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин отметился 6 сэйвами в матче против Витории Гимараэш и оформил свой 18-й сухой матч в сезоне.
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Такая игра украинского голкипера не оставила равнодушными представителей чемпионата Португалии, которые признали экс-игрока Шахтера лучшим вратарем 30-го тура в лиге. Об этом официально сообщили в соцсети X.
Украинец попал в символическую сборную тура еще с тремя своими одноклубниками по Бенфике: там также нашлось место защитнику Альваро Каррерасу, полузащитнику Флорентино и нападающему Вангелису Павлидису.
Добавим, что после 30 туров Бенфика идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 72 очка. Столько же зачетных баллов у Спортинга, но "львы" имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов.
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