Вратарь Бенфики Анатолий Трубин отметился 6 сэйвами в матче против Витории Гимараэш и оформил свой 18-й сухой матч в сезоне.

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Такая игра украинского голкипера не оставила равнодушными представителей чемпионата Португалии, которые признали экс-игрока Шахтера лучшим вратарем 30-го тура в лиге. Об этом официально сообщили в соцсети X.

Украинец попал в символическую сборную тура еще с тремя своими одноклубниками по Бенфике: там также нашлось место защитнику Альваро Каррерасу, полузащитнику Флорентино и нападающему Вангелису Павлидису.

Добавим, что после 30 туров Бенфика идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 72 очка. Столько же зачетных баллов у Спортинга, но "львы" имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

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