В 31-м туре чемпионата Португалии Бенфика на своем поле разгромила АВС (6:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Португалия, Примейра-лига, 31-й тур

Бенфика – АВС – 6:0

Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 80

Трубин назвал самые эмоциональные матчи в карьере: "Тогда очень сильно волновался"

В очередном туре португальского первенства Бенфика на своем поле поиздевалась над аутсайдером АВС. Еще до перерыва "орлы" отгрузили в ворота соперника четыре сухих гола, а после отдыха двумя точными ударами добили аутсайдера.

Украинский легионер Анатолий Трубин попал в стартовый состав "красных" и провел на поле весь поединок. Наш земляк почти всю игру оставался без работы, а с тремя ударами в створ он справился без проблем. За свою игру он получил от статистического портала SofaScore 7,4 балла из 10 возможных.

Победа принесла Бенфике 75 очков и уравняла по очкам со Спортингом – на вершине таблицы двоевластие.

"Треба бути дурнем, щоб впустити титул": Динамо крутить педалі на місці, Пушіч має залишитись, слова екс-жони СаШо