Бенфика на официальном сайте сообщила о трансфере Вангелиса Павлидиса из АЗ Алкмаар.

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Трансфер обошелся "орлам" в 18 млн евро + 2 млн бонус. Также АЗ получит 10% от следующей продажи игрока, а в контракте прописана клаусула в 100 млн евро.

Добавим, что Павлидис провел в прошлом сезоне в составе АЗ Алкмаар 46 матчей, в которых отметился 33 голами и 6 результативными передачами (34 поединка и 29 мячей в Эредивизие).

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