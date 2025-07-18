Бенфика арендовала у Астон Виллы Энцо Барренечеа, информирует официальный сайт клуба. Аренда предусматривает право выкупа в конце сезона – опцион может превратиться в обязательство в зависимости от целей. Как информирует Maisfutebol, сумма аренды составляет 3 миллиона евро. "Орлы" смогут выкупить игрока за 12 млн евро.

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Астон Вилла также будет иметь право на получение 30% с последующей перепродажи Энцо, но ее доля составит не более 10 млн евро.

Аргентинский полузащитник теперь носит футболку с пятым номером, под которым ранее выступали Рубен Аморим, Фейса, Вертонген и Морато. Он выступал за такие клубы, как Фрозиноне, Ювентус, Сьон и Ньюэллс Олд Бойз.

Барренечеа дважды вызывался в сборную Аргентины, но так за нее пока и не дебютировал.