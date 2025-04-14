"Безупречное выступление Трубина в один из тех тяжелых дней, когда вратарь проводит много времени, наблюдая за игрой издалека, но иногда ему приходится вступать в борьбу.

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Он совершил три замечательных вмешательства (на 19-й, 47-й и 51-й минутах) и ничего не смог поделать с пропущенными голами: один с пенальти, а другой с линии штрафной площадки", – резюмировали журналисты A Bola.

Напомним, решающий гол Бенфика пропустила на 5-й добавленной к матчу минуте и несмотря на одинаковое количество очков со Спортингом потеряла возможность обойти конкурента на вершине турнирной таблицы чемпионата Португалии.

К слову, Трубин в текущем сезоне провел за "орлов" 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов (в 17-ти поединках отстоял "на ноль").

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