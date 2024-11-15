Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин в последнее время часто подвергался критике от болельщиков из-за неуверенных действий на футбольном поле. Известный португальский журналист Мигель Перейра на своем YouTube-канале "5 Minutos à Benfica" проанализировал игру нашего земляка в текущем сезоне и огласил свой вердикт.

Лунин похвастался видео своих удивительных сейвов в Реале – даже Мбаппе и Эндрик бессильны против украинской стены

Специалист разобрал каждый из 12 пропущенных голов украинцем и пришел к выводу, что его не за что критиковать. По мнению эксперта, большинство мячей были забиты с близкой дистанции после ошибок игроков защиты. Перейра отметил, что украинец в некоторых из этих эпизодов мог сыграть лучше, но каких-то грубых ошибок он не допускал. Поэтому критика в адрес Анатолия, по его мнению, является безосновательной.

"Я верю в него, верю, что у него есть все для того, чтобы прогрессировать. Сейчас вратарь – это далеко не самая большая проблема Бенфики", – констатировал Перейра.

Напомним, в текущем сезоне Трубин сыграл за Бенфику 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (в 6 поединках отстоял "на ноль").

Бенфика в португальском Класико разбила Порту – Трубин пропустил от форварда сборной Испании из-за ляпа чемпиона мира