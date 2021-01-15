"Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии. Но все, что пишут в газетах – это слухи. Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола. Сосредоточен на своей игре в Шахтере", – отметил Трубин в комментарии FootballHub.

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Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности Интера в трансфере Трубина. Также интерес к голкиперу приписывают Челси, Арсенала и Байеру.

К слову, Трубин провел 20 матчей в составе Шахтера в 2020 году, 8 из которых провел на ноль, в среднем осуществив 3,14 сейва за игру.

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