– Мы вспоминаем, какие были интервью после поражения на Евро от Румынии. Сегодня не было такого какого-то жесткого разговора?

– Да нет. После Румынии у нас было еще два матча, чтобы изменить ситуацию, и этот разговор был нужен. И, как мы могли увидеть, она помогла, потому что после этого были победа и ничья. Мы не вышли из группы, но психологически это также дало толчок.

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А сейчас была такая печаль, потому что все завершилось, у нас не будет еще одной возможности. Поэтому ни, жесткого разговора не было, просто были обсуждения того, чего нам не хватило.

– Футбольная общественность разделилась. Одни говорят: жаль, что мы не попали в дивизион А, другие: Бельгия показала наш уровень – что мы на самом деле сейчас команда дивизиона В. По твоему мнению, по своему уровню мы заслуживаем играть в элитном дивизионе? Действительно ли наш уровень – дивизион В?

– Интересный вопрос. Я считаю, что мы можем играть с топ-сборными, и чем больше у нас будет возможности играть против топ-сборных, тем лучше будет для нас, игроков, и для команды.

Если бы нам удалось выйти в дивизион А, то у нас в одной группе могли бы быть, например, Франция, Испания, Германия. Поэтому я очень разочарован, потому что была большая возможность играть с топ-сборными через два-три дня каждый месяц.

– С Францией мы сыграем в отборе ЧМ-2026. Что скажете о нашей группе, где также есть Исландия и Азербайджан? Какие шансы украинской команды – снова второе место и плей-офф?

– Вот видите, это наш какой-то неправильный настрой, менталитет. Это то же самое, что было после первой игры. Нужно настраиваться на каждую игру.

Все мы помним, что играли с Францией, были и победы, и ничьи. Поэтому нужно настроиться, и все возможно. Каждая отдельная игра – это что-то новое, и в каждой отдельной игре можно победить любого соперника. Конечно, мы все понимаем уровень Франции, что будет очень тяжело. Но я считаю, что все возможно, и еще есть у нас время до сентября. Будет очень интересно.

С Исландией мы также играли, был тяжелый поединок, поэтому я считаю, что не будет легких прогулок ни с одной сборной, потому что все хотят выйти на чемпионат мира и представлять свою страну, – сказал Трубин в эфире "Футбол 2.0".

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