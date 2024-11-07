Голкипер Бенфики Анатолий Трубин не смог обойти вниманием скандал, который разгорелся после матча 4-го тура Лиги чемпионов против Баварии.

Издание A Bola обнародовало послематчевый комментарий Анатолия Трубина. Впрочем, скандал заключался в другом – в тексте его назвали россиянином. Позже эту ошибку исправили.

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Сам же Анатолий отреагировал на это в Instagram коротко: "Для всех медиа – я украинец!"

Напомним, что Бенфика минимально проиграла Баварии (0:1), а Трубин стал одним из главных героев игры. В частности, портал Sofascore оценил выступление украинца в 8,7 балла – вратарь совершил 9 сейвов. В общем Анатолий сыграл в 14 матчах за Бенфику в этом сезоне, в которых пропустил 11 голов, а в 6 играх удержал ворота на замке.

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