Трубин отразил пенальти, помог Бенфике удержать победу – команда украинца продолжает борьбу за чемпионство
Бенфика переиграла Эшторил (2:1) в 32 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Португалии, 32-й тур
Эшторил – Бенфика – 1:2
Голы: Заносело, 78, – Аурснес, 7, Отаменди, 35
Нереализованный пенальти: Беграоуи, 66 (Эшторил)
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В первом тайме Анатолий Трубин просто наблюдал за игрой из своей вратарской. У украинского голкипера совершенно не было работы. А вот Бенфика два шанса реализовали и повели в счете.
После перерыва Трубину пришлось включаться в игру. На 66 минуте арбитр назначил пенальти в пользу Эшторила. Анатолию удалось парировать удар. Но все же сохранить ворота сухими не удалось. Бенфика пропустила на 78 минуте, хотя победу удержала.
"Орлы" имеют 78 баллов, а Спортинг набрал 75 пунктов. "Зеленым" еще предстоит сыграть в текущем туре.