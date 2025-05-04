Бенфика переиграла Эшторил (2:1) в 32 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 32-й тур

Эшторил – Бенфика – 1:2

Голы: Заносело, 78, – Аурснес, 7, Отаменди, 35

Нереализованный пенальти: Беграоуи, 66 (Эшторил)

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В первом тайме Анатолий Трубин просто наблюдал за игрой из своей вратарской. У украинского голкипера совершенно не было работы. А вот Бенфика два шанса реализовали и повели в счете.

После перерыва Трубину пришлось включаться в игру. На 66 минуте арбитр назначил пенальти в пользу Эшторила. Анатолию удалось парировать удар. Но все же сохранить ворота сухими не удалось. Бенфика пропустила на 78 минуте, хотя победу удержала.

"Орлы" имеют 78 баллов, а Спортинг набрал 75 пунктов. "Зеленым" еще предстоит сыграть в текущем туре.