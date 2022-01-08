"В первую очередь, хорошо, что закончили 2021 год на первом месте. Заметен прогресс у всей команды. С каждой тренировкой и игрой мы становились сильнее. Понимаем, что требует от нас главный тренер. Плюс положительно, что выиграли Суперкубок Украины. Думаю, каждый чувствует, что каждый день и добавляет индивидуально, и командные действия улучшаются. Когда доведем до автоматизма и сможем выполнять все требования, игра и результаты будут еще лучше.

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Выбор Мудрика лучшим игроком Шахтера в 2021 году – улучшение игры в атаке? Если бы выиграл вратарь, я был бы так же доволен! Радуюсь за Михаила, своего друга, которого я давно знаю еще из Академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Приветствовал его лично. Зная Михаила, уверен, что он не зазнается, а будет работать еще больше. И это даст огромный плюс и ему и Шахтеру.

Восстановление от травмы? Бесспорно, паузы дают о себе знать. Труднее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, потом еще около месяца набираешь нужные кондиции. В течение периода травмы немного растерялись определенные свойства, над которыми нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В конце концов я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы.

Задачи всегда максимальные. Для нас не бывает других мест, кроме первого. Будем стараться наработать хорошую базу на собрании, чтобы благодаря этим физическим и психологическим навыкам, когда возобновится сезон, нам было легче. Будем иметь месяц, чтобы отточить все необходимые компоненты. Они необходимы, чтобы во второй части сезона демонстрировать еще более зрелищную игру", – цитирует Трубина официальный сайт Шахтера.

Добавим, что Анатолий провел 18 матчей за "горняков" в текущем сезоне, в которых пропустил 19 голов, а в 6 из них удержал ворота на замке.

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