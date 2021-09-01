"Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через правильные действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно отдать передачу в сложной ситуации.

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Поэтому ему, как и всем, еще нужно прогрессировать в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучшим", – сказал Трубин для канала BurBuzz.

Напомним, недавно Мудрик стал героем для Шахтера, помог забить решающий гол Монако в плей-офф Лиги чемпионов.

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