"Болеет ли за кого-то на ЧМ-2022? Ни за кого не болел, но турнир смотрел и увидел много интересного. С самого начала думал, что выиграет соревнования кто-то из Южной Америки – Аргентина или Бразилия. Не ошибся. Рад Месси, который доказал, что является королем футбола. Было интересно смотреть за работой вратарей – Мартинеса, Ливаковича, Буну. Очень хорошие серии пенальти, где каждый игрок проявляет себя как личность.

"Мальчик просто облажался": герой Аргентины гордится моральным уничтожением 100-миллионного хавбека сборной Франции

Тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог. Мог бы сыграть как он ради команды? Нет, мне действительно не хотелось бы так себя вести. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего", – поделился Трубин в интервью "Український футбол".

Напомним, что Эмилиано Мартинес запомнился неоднозначным поведением во время ЧМ-2022, когда пытался психологически воздействовать на своих соперников. Вратарь продолжил этим заниматься и после триумфа, в частности, издеваясь над Килианом Мбаппе, который оформил хет-трик в его ворота в финале Мундиаля.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива