Анатолий Трубин и Георгий Судаков начали в старте против сенсации чемпионата Португалии. Жил Висенте выиграл 3 тура подряд и отставал от Бенфики всего на одно очко.

Трубин может принести космические деньги Бенфике – исполнителей Динамо и Шахтера сопровождают большие суммы

На старте встречи Бенфике пришлось несладко. Уже на первой минуте Трубин совершил двойной сэйв. Вскоре "орлам" не помогло ничего. Антониу Силва нарушил правила перед самой штрафной площадкой. Луиш Эстевеш влепил во вратарский угол – Трубин не спас, за что явно получит порцию критики. Правда, этого штрафного вообще не должно было быть. В развитии атаки был очевидный фол против того-таки Силвы, однако судьи "задремали".

Бенфика не растерялась и уже к середине тайма сама оказалась впереди. Дубль оформил лучший бомбардир лиссабонцев Вангелис Павлидис. Сначала грек подкараулил рикошет, а затем реализовал пенальти за фол против Люкебакио. Трубин напугал, упав на газон. Выходили врачи, Соареш разминался, но все обошлось – Анатолий избежал травмы.

Команда Моуринью довела дело до победы, но как же жалко это выглядело! Бенфика перед родными трибунами начала откровенно играть на удержание счета. Перекладина, 7 сейвов Трубина – хозяева чудом устояли. Зато сами "орлы" после перерыва наиграли на смехотворные 0,08 ожидаемых голов.

Судаков в таком матче потерялся и не мог проявить свои лучшие качества. Георгия сняли на 80-й минуте, когда Моуринью уже включил тотальный автобус. Трубин пропустил еще раз, но Бенфику спас VAR и офсайд на 6 сантиметров. Жил Висенте точно заслужил хотя бы очко, однако даже 7 компенсированных не помогли гостям. Доигрывали они в меньшинстве – горе-джокер Эвертон получил две желтые и покинул поле раньше.

2:1 – Бенфика набирает трудовые 3 очка и выскакивает на вторую строчку чемпионата Португалии. Впереди у "орлов" выезд к Челси в рамках 2-го тура Лиги чемпионов (30 сентября).

