Голкипер Шахтера Анатолий Трубин получил награду за свое выступление в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА выбрал символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, место в которой нашлось вратарю Шахтера Анатолий Трубину.

Зинченко и Трубин попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

Также отметим, что пару нападающих составили Неймар и Жиру. В полузащите оказались сразу два игрока Брюгге де Кетеларе и Ланг, вингер Ювентуса Кьеза, герой Истанбул Башакшехира Кавечи и лидер Марселя Пайе. Троицу же защиты образовали Геррейро из Боруссии Д, Ромеро из Аталанты и Шольц из Митьюлланда.

Напомним, Трубин помог Шахтеру вдруг победить Реал на групповом этапе Лиги чемпионов и зацепиться за место в плей-офф турнира.

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