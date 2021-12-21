Голкипер Шахтера Анатолий Трубин является одним из самых перспективных в Европе голкиперов.

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В список Wonderkids также попал и 20-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. Украинец сыграл в трех матчах группового этапа, в которых пропустил 9 мячей. Напомним, Шахтер занял последнюю строчку в группе и попрощался с еврокубками.

В нынешнем сезоне УПЛ Трубин сыграл в 12 поединках и пропустил 8 мячей.

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