Чемпионат Португалии, 24-й тур:

Жил Висенте – Бенфика – 0:3

Голы: Аурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария 90+6 (пен.)

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В предыдущем туре чемпионата Португалии, который Бенфика также проводила на выезде, команда едва не упустила победу, забив решающий гол в конце матча. Как и в прошлый раз, Анатолий Трубин вновь вышел в стартовом составе лиссабонцев.

Бенфика открыла счет уже на 22-й минуте благодаря усилиям Фредрика Аурснеса. В первом тайме гости полностью контролировали игру, поэтому у ворот Трубина не возникало серьезных моментов. На 51-й минуте Бенфика удвоила преимущество – отличился Андреа Белотти.

На шестой добавленной минуте Ди Мария заработал пенальти, который сам и реализовал, поставив точку в матче. Трубин провел на поле все 90 минут, совершил два сейва и получил оценку 7.3 от SofaScore. Благодаря победе "орлы" догнали Спортинг на вершине таблицы, имея по 62 очка.

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