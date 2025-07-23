Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании Ричарда Риоса, которого очень хотел видеть в Роме главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Сообщается, что колумбиец поставил подпись под пятилетним контрактом, а его клаусула составила 100 млн евро.

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Подписание Риоса стало для Бенфики самым дорогим в истории клуба – "орлы" заплатили за полузащитника 27 млн евро. Это на два миллиона евро больше, чем сумма, которую лиссабонцы отдали Фейеноорду за полузащитника Оркуна Кёкчу в 2023 году.

Риос начал карьеру в футзале, благодаря чему научился играть под давлением, думать и действовать в тесных пространствах. Его жизнь тесно переплетается с многочисленными вымышленными слухами, одним из которых является то, что Риос – внебрачный сын Шакиры. В Интернете можно найти информацию о том, что полузащитник – плод любви между колумбийской поп-звездой и пуэрториканским певцом Освальдо Риосом. Однако эти слухи безосновательны.

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