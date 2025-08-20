"Второй раз участвую в квалификации к ЛЧ, и она никогда не бывает легкой. С Шахтером было сложно, Сейчас тоже непросто.

Трубин скромно оценил свою суперсерию на старте сезона и выход в решающий раунд квалификации ЛЧ

Если говорить о команде Моуринью, там собраны очень сильные футболисты. Тем более, мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты и насколько тяжело будет играть на выезде.

Ожидается серьезное испытание, поэтому мы будем максимально готовиться", – заявил Трубин для ютуб-канала Футбол TIME.

К слову, игра состоится сегодня, 20 августа, в Турции. Старт в 22:00.

Бенфика вырвала победу против аутсайдера – Трубин едва не привез гол и спас, удержав клин-шит