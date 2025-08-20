Трубин оценил предстоящее противостояние против Моуринью: "Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты"
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче.
"Второй раз участвую в квалификации к ЛЧ, и она никогда не бывает легкой. С Шахтером было сложно, Сейчас тоже непросто.
Трубин скромно оценил свою суперсерию на старте сезона и выход в решающий раунд квалификации ЛЧ
Если говорить о команде Моуринью, там собраны очень сильные футболисты. Тем более, мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты и насколько тяжело будет играть на выезде.
Ожидается серьезное испытание, поэтому мы будем максимально готовиться", – заявил Трубин для ютуб-канала Футбол TIME.
К слову, игра состоится сегодня, 20 августа, в Турции. Старт в 22:00.
