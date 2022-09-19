"Мне нравится этот стадион в Глазго, эта атмосфера. Я и тогда почувствовал болельщиков. Понимаю, что такое шотландцы, потому что мы играли против Селтика, и там был один гостевой сектор, но их было очень слышно. Я считаю, что в плане атмосферы это то, что хочет чувствовать футболист: поддержку, возможно, какое-то давление.

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Хочу также пожелать скорейшего восстановления Жоре Бущану. И конкуренция будет еще больше, еще лучше. Это будет только плюс для сборной и для всех. Матчи за сборную Украины не могут быть неважными. Каждый матч важен, и нужно играть только на победу.

Конечно, когда приезжаешь в сборную – это всегда радость, счастье, потому что ты играешь за свою страну на международном уровне. Поэтому всегда с положительными эмоциями приезжаешь сюда. Как за полем, так и на поле – дружеская атмосфера. Все поддерживают друг друга. Это ключ к успеху. Ты приезжаешь в сборную и всегда хочешь играть, как можно сказать нет? Конечно, хочется играть, но нужно доказывать на тренировках, работать, и потом тренер будет решать, кто будет играть", – сказал Трубин в комментарии для пресс-службы УАФ.

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