Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин похвастался своим выступлением в игре против Северной Македонии в квалификации к Евро-2024.

"Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы одна команда, одна нация! Каждый в сборной выложился на максимум.

Украина – Северная Македония: болельщики выбрали "Льва матча"

Каждый игрок присоединился к такому результату. Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос", – подписал Трубин видео со своими сейвами в своем Instagram.

Напомним, что именно вратарь сборной Украины был признан "Львом матча", несколько раз спасая команду от пропущенного гола. Благодаря надежной игре Трубина "сине-желтые" победили Северную Македонию (2:0).

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