Трубин объяснил, почему считает приглашение Де Дзерби шагом вперед для Шахтера
Голкипер "горняков" Анатолий Трубин положительно отзывается о работе с итальянским тренером Роберто Де Дзерби.
"Приглашение Де Дзерби? Это шаг вперед для всего Шахтера. Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает еще больше потенциала. Так с каждым игроком.
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Он не дает никому расслабиться, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бушуют эмоции, тебя самого распирает, хочется помогать команде", – сказал Трубин в комментарии Футбольному Формату.
Анатолий в этом сезоне провел 18 матчей в воротах "горняков", из которых 6 отстоял на ноль.
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