"Приглашение Де Дзерби? Это шаг вперед для всего Шахтера. Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает еще больше потенциала. Так с каждым игроком.

Трубин: Мои амбиции – не просто быть в заявке, а играть за сборную Украины на больших турнирах

Он не дает никому расслабиться, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бушуют эмоции, тебя самого распирает, хочется помогать команде", – сказал Трубин в комментарии Футбольному Формату .

Анатолий в этом сезоне провел 18 матчей в воротах "горняков", из которых 6 отстоял на ноль.