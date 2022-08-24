"Тосковал ли по УПЛ? Конечно! Я не играл в официальных поединках 9 месяцев и очень скучал по этому. Перед матчем был даже лёгкий мандраж. Радуюсь, что все прошло хорошо, однако расстроен результатом. Сказалось ли раннее начало матча на выступлении Шахтера? Я бы не сказал, что слишком отразилось. Поле, мяч и все остальное у нас с Металлистом 1925 было одинаковым, так что все в равных условиях. Единственное было очень жарко и поле не было влажным, поэтому и мяч ходил не быстро.

Феноменальная расточительность Мудрика в видеообзоре исторического матча Шахтер – Металлист 1925

Чего не хватило победы? Последнего пояса, последнего прикосновения, чтобы забить. Отсутствие голов – заслуга защиты Металлиста 1925 или проблемы с реализацией в Шахтере? Мне кажется, 50 на 50. Соперник проделал большую работу, хорошо обороняясь всю игру, однако и нам не хватило хладнокровия. Этот матч таки был первым после долгого перерыва, нужно работать дальше", – приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер и Металлист 1925 не смогли обнаружить более сильного, расписав безголевую ничью.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925