Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал выигрыш Суперкубка Португалии после победы над Спортингом (1:0).

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"Невозможно придумать лучший день. 100+ матчей с Бенфикой. Плюс один трофей, плюс одна победа да еще и День рождения (24 года). Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше", – написал Анатолий Трубин.

Украинский голкипер провел на поле все 90 минут, трижды спасал команду и заработал предупреждение. Это уже второй трофей Трубина с Бенфикой – Ранее в сезоне 2024/25 он вместе с командой выиграл Кубок лиги.

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