Бенфика и Санта-Клара сыграли матч 5-го тура чемпионата Португалии (1:1). Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Накануне все украинские болельщики с нетерпением ждали этого матча, ведь хотели увидеть, сможет ли новичок Бенфики Георгий Судаков уже в первом же поединке после включения в заявку “орлов” дебютировать в стартовом составе. Однако наставник Бруну Лаже не пошел на такой шаг и оставил экс-хавбека Шахтера в запасе.

"Досадная ситуация": тренер Бенфики прокомментировал прилет по дому Судакова

Зато голкипер Анатолий Трубин ожидаемо вышел с первых минут. Уже в дебюте встречи он дважды спас Бенфику от пропущенных мячей. Также первый тайм отметился удалением игрока Санта-Клары – Пауло Виктора, который получил красную карточку за грубый фол против Томаса Араухо, поэтому "орлы" продолжили в большинстве.

После перерыва наставник команды украинцев снова не порадовал наших болельщиков выходом Судакова на поле. И наконец хозяева воспользовались численным преимуществом – на 59-й минуте отличился Павлидис, сделав счет 1:0!

И уже на 72-й минуте Лаже наконец выпустил Судакова, заменив им Шельдерупа. И, к сожалению, в компенсированное время Бенфика пропустила. Гол получился довольно досадным: Отаменди хотел сбросить мяч головой на Трубина, но споткнулся и упал. Анатолий, выйдя слишком высоко, не сумел перехватить передачу, и соперник спокойно отправил мяч в сетку.

️ GOAL | Otamendi amazing mistake. Vinícius Lopes equalizes score at stoppage time.



Benfica 1-1 Santa Clarapic.twitter.com/sykOuz0MCd — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 12, 2025

Таким образом Бенфика упустила победу, удовлетворившись лишь ничьей. Для Трубина этот пропущенный мяч стал завершением его серии "сухих" матчей.

Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ