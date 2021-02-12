"На 80 процентов я работяга. Конечно, есть талант, но мне кажется, одно без другого быть не может. За счет работоспособности человек может добиться каких-то успехов, но не больших высот.

Трубин попал в сферу интересов Лацио

Природой или Богом должны быть даны задатки и, если ты это подкрепляешь профессионализмом и работоспособностью, это складывается в общую формулу успеха.

Буду ли я делать все возможное, чтобы при своем росте в 199 сантиметров добавить еще один? Нет! Хватит! Не хочу больше расти", – сказал Трубин в интервью журналисту Валерию Пригорницкому.

Напомним, Трубин в текущем сезоне провел за Шахтер 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Еще в пяти поединках 19-летний кипер удержал свои ворота на замке.

"Металіст в Аргентині пам'ятають досі": оплакує Марадону, хвалить Карраскаля і дає пораду Динамо та Шахтарю