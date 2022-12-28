Трубин назвал топ-клуб АПЛ своей мечты – там как раз планируется смена звездного голкипера
08:00 - Читати українською
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин не стесняется говорить о своих больших амбициях.
Вратарь "горняков" и сборной Украины ранее заявлял о стремлении играть в АПЛ, а теперь уточнил клуб.
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"Манчестер Юнайтед. Мне нравится чемпионат Англии, считаю его сильнейшим. За эту команду болею с детства", – признался Трубин в комментарии Fantastic Football.
Мечты 21-летнего кипера Шахтера могут оказаться не столь далекими от реальности. МЮ как раз размышляет над прощанием с Давидом Де Хеа, контракт которого завершается летом 2023-го.
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