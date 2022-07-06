Голкипер Шахтера Анатолий Трубин вспомнил, какие из матчей в его карьере запомнились ему больше всего.

"Наиболее значимый для меня это, конечно, дебют за Шахтер в матче с Мариуполем. Это то, к чему ты стремишься с шести лет. Еще из академии об этом мечтаешь, понимая, что попадают в первую команду единицы. Поэтому добиться такого очень приятно, и ты чувствуешь гордость, что у тебя это получилось.

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Также, конечно, выделю дебют в Лиге чемпионов. К тому же, это была первая победа в турнире с Шахтером. Это турнир, в котором собраны лучшие команды. А это был матч еще против мадридского Реала, который мы выиграли со счетом 3:2 в Испании на поле Королевского клуба.

Также были хорошие матчи против Интера, против Монако и в чемпионате Украины были хорошие поединки. Но дебютный матч за Шахтер и победный поединок против Реала – на данный момент наиболее важны для меня", – рассказал Трубин в интервью Sportarena.

Отметим, что Анатолий дебютировал за Шахтер 26 мая 2019 года, став самым молодым вратарем в истории "горняков".

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