"Самые эмоциональные матчи? Возможно, назову два таких. Это самый первый матч на профессиональном уровне, потому что ты вообще не знаешь что и как. Для тебя это все в новинку. Ты очень переживаешь, не спишь перед игрой. Эти мысли что и как будет... Тогда очень сильно волновался, но после игры, когда мы победили, было очень большое удовольствие и я понял, что действительно на правильном пути.

Трубин оказался в списке интересов Манчестер Сити – украинец за спиной звезды врагов Бенфики

И, конечно, первая игра в Лиге чемпионов против Реала. Это также было что-то невероятное. Волнение, какой-то мандраж перед игрой был большой, но после, когда мы победили, было такое удовольствие и радость, что невозможно описать", – сказал Трубин в своем Instagram.

Напомним, Анатолий Трубин дебютировал на взрослом уровне 25 мая 2019 года в матче Шахтера против Мариуполя (4:0). В текущем сезоне голкипер провел 43 поединка за Бенфику, пропустил 45 голов и оформил 18 "клиншитов".

Трубин феерическими сейвами помог Бенфике одержать разгромную победу – "орлы" продолжают борьбу за чемпионство