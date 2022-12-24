Голкипер "горняков" Анатолий Трубин на фоне слухов о возможном трансфере признался, где хотел бы продолжить карьеру.

"Готовлю ли я себя к тому, что в один день перейду в другой клуб, другой чемпионат? Не то, что готовлю. Скорее, понимаю, что в карьере игрока бывают разные этапы.

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Не скрою, что мечтаю попробовать свои силы в АПЛ. Мне приятно регулярно играть в Лиге чемпионов.

Но это означает лишь то, что я каждый день буду максимально тяжело работать в Шахтере, а там футбол наградит командным и индивидуальным успехом", – сказал Трубин в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Анатолий – воспитанник Шахтера. В текущем сезоне провел за дончан 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол (в 5 поединках отстоял на ноль).

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