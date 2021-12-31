"Если брать Украину – это мой одноклубник Андрей Пятов. Если брать весь мир, то это Эдерсон из Манчестер Сити, тер Штеген из Барселоны и Мануэль Нойер из Баварии. Они очень здорово играют ногами, сохраняют спокойствие, даже находясь под давлением, и демонстрируют высокую точность.

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Сейчас почти все команды стараются контролировать мяч и выходить из обороны через короткий пас, и игра ногами для вратаря очень важна. Это же касается и игры на выходах: если голкипер умеет рассчитать траекторию полета мяча, правильно оценить ситуацию, уверен и надежен, это может существенно облегчить работу защитникам, особенно когда приходится играть с командами, которые исповедуют силовой футбол.

Но при этом, считаю, акцентировать внимание на каком-то одном качестве нельзя – должен быть баланс. Можно быть идеальным в каком игровом компоненте, но если есть пробелы в других направлениях, то очень сложно быть успешным и на что-то претендовать. Все должно быть в комплексе, вратарь должен быть универсалом", – сказал Трубин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Заметим, Анатолий был признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году. Он успел сыграть 13 матчей за клуб, из которых 5 отстоял на ноль.

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