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Трубин назвал игрока Шахтера с сильнейшим ударом

12:50 - Читати українською
Трубин назвал игрока Шахтера с сильнейшим ударом
Анатолий Трубин / Сайт Шахтера

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин признался, кто из одноклубников имеет самую мощную пушку.

19-летний страж ворот "горняков" отметил бразильского леигонера – Майкона.

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"У всех хорошие удары. Но именно по силе, то лучший у Майкона. У Даниила Сикана тоже. Он, если попадет, то мяч будь здоров летит. А вот Марлос, Тайсон, Коноплянка больше бьют не на силу, а на технику", – рассказал Трубин в интервью Команда№1.

Добавим, что юный вратарь провел за Шахтер 7 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил семь голов.

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