Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Лехией (2:0) и рассказал об ожиданиях от матча с Италией.

"Прежде всего, игра с Лехией – это физическая нагрузка, но больше – притереться друг к другу после, может, и не такой большой, но паузы.

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Эта игра – очень хорошо для нас, ведь мы можем восстановить связи между игроками, эту энергию. Поэтому очень круто, что есть такой спарринг перед игрой с Италией.

Все играли одинаковое количество времени (Трубин провел на поле 30 минут, – прим.), поэтому все получили одинаковую нагрузку. Опасности у моих ворот не было. Без моментов. Пара пасов и игра на выходе. Защитники очень хорошо играли.

Степаненко мог сделать хет-трик – надеюсь, он оставил голы на другой матч.

Какие предчувствия перед матчем с Италией? Ощущение, что играешь против топ-сборной, поэтому есть такое давление. Но это естественно в футболе в таких больших играх, поэтому это наоборот – очень круто. Шаг за шагом готовимся к этой игре. Я лично очень жду эту игру и результат после нее.

Очень круто, что у нас в этом окне только один матч. У тебя есть неделя, чтобы подготовиться. Когда ты играешь одну игру, а потом через несколько дней другую – ты физически истощен, и у тебя меньше дней, чтобы подготовиться к следующей игре. Когда у тебя 2 дня – можно сказать, что ты не готовишься, а восстанавливаешься. Поэтому, считаю, это хорошо", – сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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