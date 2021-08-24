Голкипер Шахтера Анатолий Трубин может вернуться на поле в очень короткий срок.

Журналист Олег Ящук в своем Instagram поделился интересной новостью о восстановлении Анатолия Трубина после недавнего повреждения.

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"Трубин уже начал тренироваться по индивидуальному графику. Осложнений после операции нету, все оптимистично. Через 2-3 недели вернется в обойму", – написал журналист в Instagram. К слову, ранее сообщалось, что голкипер Шахтера будет восстанавливаться около 1,5 месяца – до этого озвучивались еще большие сроки.

К слову, Анатолий провел 7 матчей в текущем сезоне в составе Шахтера, пропустив в них 5 мячей и удержав ворота на замке в 3 встречах.

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