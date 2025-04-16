Бенфика хочет усилить свой состав перед клубным чемпионатом мира. Лиссабонцы намерены арендовать у Челси Жоау Феликса, у которого сейчас дела в Милане идут не лучшим образом. Об этом информирует Record.

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Милан арендовал Феликса у Челси за 5,5 млн евро до конца сезона без опции выкупа.

Также Бенфика хочет вернуть вингера Манчестер Сити Бернарду Силву. Как информирует The Times, "орлы" уже связался с представителями 30-летнего португальца для обсуждения возможности перехода. Бенфика не хочет платить отступные в размере 50 миллионов евро, прописанные в контракте игрока, и пытается узнать, заинтересован ли сам игрок в возвращении.

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