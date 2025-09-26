Портал CIES оценил потенциальную стоимость футболистов в случае их будущих трансферов. В рейтинге представлены игроки разных позиций, однако особое внимание привлекают центрбеки и голкиперы, где нашлось место и украинцам.

Самым дорогим среди потенциальных трансферов вратаря признан Анатолий Трубин – его продажу оценивают в 46,6 миллиона евро, что является значительной суммой для голкипера. Также в списке фигурирует и страж ворот Шахтера Дмитрий Ризнык, чью трансферную стоимость определили на уровне 10,1 миллиона евро.

Среди защитников отличился динамовец Тарас Михалко – он занял 10-ю позицию среди центрбеков с оценкой в 22,6 миллиона евро.

