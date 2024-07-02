Барселона не смогла себе позволить выкупить 24-летнего португальца, а об этой одной аренде с "матрасниками" не договорились. Жоау Фелишу нет места в составе Атлетико, особенно после немногочисленных интервью, где игрок жаловался на отношение к нему.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Бенфика начала переговоры по трансферу вингера с "матрасниками". Португальский клуб, за который выступает Анатолий Трубин, планирует выкупить 50% прав на Фелиша. Стоит заметить, что контракт португальца с мадридцами действует до 2029 года.

Жоау перешел в Атлетико именно из Бенфики за рекордные 127 миллионов евро. За Атлетико он сыграл в 131 матче во всех турнирах. В его активе 34 гола и 18 ассистов.

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