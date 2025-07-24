"Горожане" рассматривают возможный трансфер 22-летнего голкипера, сообщает LOUCOS PELO BENFICA. Манчестер Сити готов выложить за Трубина 55 миллионов евро.

Бенфика готова продать Трубина ради провального одноклубника Мудрика

Кроме того, в Бенфику может перейти вратарь Сити Эдерсон – португальцы рассматривают его подписание за 10 миллионов евро. Отмечается, что Трубин будет продан лишь в случае появления хорошей замены для украинца.

К слову, в прошлом сезоне Анатолий Трубин провел 51 матч за Бенфику, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Контракт украинца с "орлами" рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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