Чемпион Англии пока проигрывает конкуренцию Челси в борьбе за вратаря Ромы Миле Свилара, поэтому переключился на украинского кипера Анатолия Трубина, сообщает glorioso1904.pt.

"Играть за сборную – это как финал большого матча": Трубин лаконично прокомментировал выступления за национальную команду

"Горожане" внимательно следят за выступлениями Трубина и могут попытаться подписать игрока летом. Ранее сам футболист прокомментировал интерес Ман Сити.

"Правдивы ли слухи? Я, как и вы, видел их в интернете. Сейчас полностью сфокусирован на сборной, затем на Бенфике. Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, Кубка, а остальное надо отложить на потом", – сказал Трубин для Sport-Ехѕргеѕѕѕ.

В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 38 матчей за клуб и пропустил 40 голов. Его контракт с Бенфикой рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Трубин перед сборной пропустил два гола из двух ударов по воротам – герой Бенфики "смягчил" провальный матч украинца