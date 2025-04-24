Сейчас английский гранд ищет нового голкипера в связи с возможным уходом Эдерсона. Игрок португальской Бенфики Анатолий Трубин является одним из вариантов для "горожан".

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Впрочем, трансфер украинца в титулованный клуб может не состояться, ведь Манчестер Сити обратил внимание на вратаря Порту Диогу Кошту, сообщает Glorioso1904. Отмечается, что именно португалец является приоритетным игроком для усиления вратарской позиции английского клуба. Сейчас между Ман Сити и футболистом Порту продолжаются переговоры, ими руководит известный агент Жорже Мендеш, который хочет заключить сделку как можно быстрее. Сообщается, что Диогу Коштой также интересуются Бавария, Манчестер Юнайтед и Челси.

К слову, в текущем сезоне португальский кипер провел 41 матч, пропустил 44 гола и оформил 18 "клиншитов". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро. Анатолий Трубин в нынешней кампании провел 43 поединка, в которых пропустил 45 голов, в 18-ти матчах сыграл "на ноль".

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