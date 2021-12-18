"Дебют за национальную сборную – это одно из самых ярких событий, но Евро... Понимаю, что еще много работы. Считаю, что мои лучшие годы еще впереди.

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Я очень рад, что в таком возрасте я попал на чемпионат Европы, но мои амбиции и желания – не просто быть в заявке, а играть на таких крупных турнирах", – сказал Трубин в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, на тот момент 19-летний голкипер Шахтера был одним из трех вратарей сборной Украины, которых Андрей Шевченко взял на чемпионат Европы прошлым летом. За главную команду Трубин дебютировал прошлой весной. После смены тренерского штаба Анатолий получает вызовы только в молодежную сборную.

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